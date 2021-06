ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما اتفقت “أوبك+” على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو ويوليو 2021.

يأتي ذلك مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.27 بالمئة إلى 67.90 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:24 بتوقت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.31% إلى 70.47 دولار للبرميل، مما يضيف إلى ارتفاع 1.3% خلال الليل حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس 2021.

واتفقت “أوبك+” أمس الثلاثاء، على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو 2021.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

يُشار إلى أن أوبك بلس “أوبك+” هو اتفاق يضم 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف خفض إنتاج البترول لتحسين أسعار النفط في الأسواق.

The post أسعار النفط ترتفع بفضل خطة «أوبك+» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا