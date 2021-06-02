خاص: اجتماع هام عُقد اليوم بالمركزي..تعرف على تفاصيله

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي لصحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن عقد اجتماع بمصرف ليبيا المركزي بمقر إدارة الرقابة على المصارف والنقد صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً بحضور المدراء العامون للمصارف التجارية .

حيث تمت مناقشة خطة العمل الموضوعة من قبل مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية ، وقد تم الاتفاق على استئناف كافة فروع المصارف التجارية توزيع السيولة .

كما تضمنت الخطة آلية عمل لنقل السيولة لفروع المصارف واستلام احتياجياتها من السيولة من اقسام اصدار مصرف ليبيا المركزي .

وأظهرت بيانات المصارف توفر أرصدة كبيرة في خزائنها تفوق 2.5 مليار دينار وتم وضع آلية لتوزيعه و الاتفاق على استلام فائض السيولة المقدر بنحو 1.2 مليار دينار لدى المصارف الخاصة واستلامه من قبل المصارف التي لديها نقص نسبي في السيولة مثل الجمهورية والوحدة وشمال افريقيا والتجارة والتنمية والتجاري الوطني .

وأوضح مصرف ليبيا المركزي بأنه ستكون هناك متابعة يومية وأسبوعية لما يتم انجازه من خطوات في اطار توفير السيولة لزبائن المصارف ، كما وجه مصرف ليبيا المركزي المصارف كافة بسرعة استلام احتياجاتها من السيولة من اقسام الاصدار .

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