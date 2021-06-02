خاص… عميد بلدية سرت يوضح تفاصيل زيارة رئيس الرقابة الإدارية بالبيضاء وعضو مجلس النواب

قال عميد بلدية سرت “مختار المعداني” لصدى الاقتصادية اليوم الأربعاء الثاني من يونيو الجاري أن زيارة رئيس هيئة الرقابه الإدارية “عبد السلام الحاسي” إلى مدينة سرت رفقة عضو مجلس النواب “زاهد هديه” جاءت بخصوص تحفيز الحكومة في المعالجة لبعض الملفات المتعلقة ببلدية سرت.
وأضاف موضحاً أن هذه الملفات متمثلة في معالجة المنازل المدمرة بالمدينة والوضع الصحي، وأيضاً أزمة الوقود والمياه والغاز.
وأشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء وعد بتصحيح الوضع القانوني فيما يتعلق بحصة مدينه سرت سواء من المنطقة الشرقية أو الغربية؛ ووعد أيضاً بصيانة مقر الهيئة بسرت ومبنى الرقابة على الأغذية والأدوية.
وأضاف “المعداني” قائلاً: أن مدير فرع الرقابة على الأغذية والأدوية نوه بالاجتماع على ضرورة قيام الفرع بحملات تفتيشية لكل الملفات.
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