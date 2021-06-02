خاص… عميد بلدية سرت يوضح تفاصيل زيارة رئيس الرقابة الإدارية بالبيضاء وعضو مجلس النواب

قال عميد بلدية سرت “مختار المعداني” لصدى الاقتصادية اليوم الأربعاء الثاني من يونيو الجاري أن زيارة رئيس هيئة الرقابه الإدارية “عبد السلام الحاسي” إلى مدينة سرت رفقة عضو مجلس النواب “زاهد هديه” جاءت بخصوص تحفيز الحكومة في المعالجة لبعض الملفات المتعلقة ببلدية سرت.

وأضاف موضحاً أن هذه الملفات متمثلة في معالجة المنازل المدمرة بالمدينة والوضع الصحي، وأيضاً أزمة الوقود والمياه والغاز.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء وعد بتصحيح الوضع القانوني فيما يتعلق بحصة مدينه سرت سواء من المنطقة الشرقية أو الغربية؛ ووعد أيضاً بصيانة مقر الهيئة بسرت ومبنى الرقابة على الأغذية والأدوية.

وأضاف “المعداني” قائلاً: أن مدير فرع الرقابة على الأغذية والأدوية نوه بالاجتماع على ضرورة قيام الفرع بحملات تفتيشية لكل الملفات.

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