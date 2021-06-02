مع توفر 377 مليون بخزائنه وعدة معلومات مالية هامة..مدير عام التجاري يكشف لصدى تفاصيل الاجتماع مع المركزي اليوم

صرح المدير العام لمصرف التجاري الوطني “جلال الصادي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع مصرف ليبيا المركزي مع المصارف اليوم .

حيث قال: اجتماع اليوم كان موفق بإدارة الرقابة على المصارف ، وكانت هناك نتائج بالنسبة إلى كافة المصارف جيدة من حيث توفر السيولة ، فهناك مصارف لديها فائض في السيولة وهناك مصارف لديها احتياج للسيولة ، وتم التنسيق بين المصارف بأن يكون هناك تبادل بينهم وتعاون بتوفير السيولة بجميع الفروع في ليبيا بالكامل .

وتابع بالقول: بالنسبة إلى المصرف التجاري الوطني ماتم أخذه خلال هذا العام من المصارف الزميلة ومن مصرف ليبيا 1.143 مليار جميعها توزعت من شهر يناير إلى نهاية مايو وتمت تغطية احتياجات الزبائن من السيولة خصوصاً بشهر رمضان وبعيد الفطر .

وأفاد أن الايداعات كانت جيدة وهناك مناطق وصلت إلى مليار ونصف بالمصرف قابلتها سحوبات كاملة 2.345 مليار، يعني جُل فروعنا عملت ويتم السحب في أي وقت وخصوصاً خلال الفترة الأخيرة والتحسن كان واضح مع رضا الزبون .

وتابع بالقول: إن خزائن التجاري الوطني بها 377 مليون بكافة الفروع وفي ذات الوقت ، لدينا ايداعات ولكن يقابلها سحوبات لزبائن “كالمرتبات ، وعلاوة الأسرة، ” وجميعها هناك سحب عليها ، والحمد لله فالرأي العام كان واضحاً بخصوص التجاري وفروعه خلال الفترة السابقة لم يشتكي أحد من شح السيولة .

وأضاف بالقول: كافة فروع المصرف متوفرة لديها السيولة ولا يوجد ازدحام وطوابير ويمكن لزبون المصرف سحب القيمة في دقائق .

وقال “الصادي” : لا يوجد انقسام بمصرف التجاري الوطني ولم نصل لهذه المرحلة بدليل هناك تواصل مع إدارات الفروع بالمنطقة الشرقية ونستلم منهم بيانات ونمنحهم بيانات ، وأرسلنا لهم حتى السيولة ، فالتجاري حافظ على وحدته طيلة السنوات السابقة التي كانت أشد من هذه السنة .

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