خاص: مساعد المدير العام بالوحدة يكشف شروع البنك في تقديم بطاقات الأغراض الشخصية..وتفاصيل اجتماعهم مع المركزي اليوم

صرح مساعد المدير العام بمصرف الوحدة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع المصارف اليوم مع مصرف ليبيا المركزي .

حيث قال: تم الاجتماع مع السادة إدارة الرقابة والإدارات المالية بمصرف ليبيا المركزي وبحضور المدراء العامون بالمصارف التجارية ، وكانت عدة مواضيع أهمها توفير السيولة النقدية خلال الأيام القادمة والتعاون كان إيجابي وستوضع حلول ستكون جيدة .

وأفاد بالقول: سيتم الاجتماع لاحقاً الأسبوع القادم لوضع سياسة أو كما تم وضعها في شهر رمضان المبارك ، لتحسين الخدمات وتوفير السيولة للمواطنين وبذلك بعض المشاكل المتعلقة بالقطاع المصرفي بشكل عام .

وتابع بالقول: مصرف الوحدة شرع في تقديم خدمة الأغراض الشخصية ابتدءً من 1 يونيو ، وستكون لها تأثير إيجابي في توفير النقد الأجنبي بالبطاقات ويقابلها التوفير في السيولة ، ودعم بعض الخدمات الأخرى .

وأفاد بالقول؛ أن سقف السحب بمصرف الوحدة متوقف على مجموع الإيداعات التي تتم أو الاستلامات حتى من المصارف التجارية أو من مصرف ليبيا المركزي أو مقابل ايداعات وعلى ضوءها يتم تحديد نسبة سقف السحب .

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