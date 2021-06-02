بوغدانوف: استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا ليس بهذه البساطة

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف اليوم الأربعاء، أنه لا توجد مواعيد نهائية لافتتاح السفارة الروسية في ليبيا .

وصرح بوغدانوف لوكالة “سبوتنيك” لا توجد مواعيد نهائية بعد نحن نعمل على هذه القضية، الأمر ليس بهذه البساطة والأهم هو موضوع الأمن لاستئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، كلما كان ذلك أسرع كلما كان ذلك أفضل، لكن لا يمكننا المخاطرة بشعبنا وأمن بعثاتنا الخارجية .

و تابع بوغدانوف بالقول: الأولوية المطلقة هي دراسة القضايا الأمنية أولاً وقبل كل شيء، كما أن هناك اتصالات مع ممثلين ليبيين ومسؤولين سنناقش هذه القضايا معهم، لأنهم بصفتهم الطرف المستقبل مسؤولون عن أمن البعثات الأجنبية .

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