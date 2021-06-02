خاص..الجمهورية يؤكد أن توفير السيولة من أولوياته .. ويرد حيال منظومة الأغراض الشخصية

صرح مسؤول بمصرف الجمهورية فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اجتماع المصارف اليوم مع مصرف ليبيا المركزي .

حيث قال: نحاول كمصرف جمهورية أن نكون على ذات المنوال وأن نحافظ على السيولة ونطمئن كافة زبائننا منذ الآن وحتى فترة العيد ستكون السيولة متوفرة بجميع فروع البنك ، ونحاول بقدر الإمكان أن نكون على مستوى واحد في السيولة.

وحيال ما ورد عن اقفال منظومة الأغراض الشخصية بالبنك قال : الحقيقة كانت لدينا عدة اختيارات الفترة القريبة أن يكون لدينا توفير السيولة للمواطنين أولى من الأغراض، لأنها ستمس بعضها “تراتبيات” في ذات الوقت ، وكان هدفنا توفر النقد وكان في البداية ، وبعد ذلك الاتجاه إلى البطاقات ، و بعدها الاتجاه للاعتمادات وغيرها لأنه عمل مصرف الجمهورية بالكامل فكان الهدف الأساسي خصوصا في شهر رمضان توفير السيولة كهدف أساسي في الخطط القريبة، مع نفيه انخفاض رصيد المصرف .

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