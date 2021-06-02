اقتصاد

خاص..الجمهورية يؤكد أن توفير السيولة من أولوياته .. ويرد حيال منظومة الأغراض الشخصية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح مسؤول بمصرف الجمهورية فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة صدى الاقتصادية حيال اجتماع المصارف اليوم مع مصرف ليبيا المركزي .

حيث قال: نحاول كمصرف جمهورية أن نكون على ذات المنوال وأن نحافظ على السيولة ونطمئن كافة زبائننا منذ الآن وحتى فترة العيد ستكون السيولة متوفرة بجميع فروع البنك ، ونحاول بقدر الإمكان أن نكون على مستوى واحد في السيولة.

وحيال ما ورد عن اقفال منظومة الأغراض الشخصية بالبنك قال : الحقيقة كانت لدينا عدة اختيارات الفترة القريبة أن يكون لدينا توفير السيولة للمواطنين أولى من الأغراض، لأنها ستمس بعضها “تراتبيات” في ذات الوقت ، وكان هدفنا توفر النقد وكان في البداية ، وبعد ذلك الاتجاه إلى البطاقات ، و بعدها الاتجاه للاعتمادات وغيرها لأنه عمل مصرف الجمهورية بالكامل فكان الهدف الأساسي خصوصا في شهر رمضان توفير السيولة كهدف أساسي في الخطط القريبة، مع نفيه انخفاض رصيد المصرف .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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