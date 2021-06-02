اقتصاد

صحيفة إسبانية: رئيس وزراء إسبانيا يتوجه إلى طرابلس يوم الخميس لفتح الأبواب أمام الاستثمار الإسباني

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قالت صحيفة el Diario.es الإسبانية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الأسباني “بيدرو سانشيز” يتوجه إلى طرابلس يوم الخميس لدعم عملية الانتقال وإعادة الإعمار في ليبيا مع إعادة فتح السفارة الإسبانية وهي مرحلة تمثل فرصة استثمارية للشركات الإسبانية.

وبحسب الصحيفة سيرافق رئيس الوزراء وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا ، إلى ليبيا مع مجموعة من رجال الأعمال الذين يمثلون القطاعات التي تعتبر ذات إمكانات كبيرة في هذه المرحلة الجديدة من البلاد.

يذكر” سانشيز” أن شركة ريبسول هي الشركة الإسبانية الرئيسية العاملة في ليبيا وواحدة من أهمها في استخراج إنتاجها النفطي، لكنه يشير إلى أن هناك قطاعات أخرى مع احتمال وجود شركات إسبانية مثل البنية التحتية أو البناء أو الصحة أو الطاقات المتجددة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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