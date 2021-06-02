سُرقت من تاجر ذهب بطبرق.. إحباط تهريب كمية من الذهب بمليون دينار

أحبطت الكتيبة 104 التابعة لمنطقة طبرق العسكرية، بإمرة عقيد عبدالسلام يونس، عملية تهريب كمية من الذهب على بوابة عين الغزالة التي تتمركز بها الكتيبة، بقيمة مليون دينار.
وقالت الكتيبة، في بيان اليوم، إنه أثناء عبور سيارة نوع شفر لسيتي اللون أبيض، تم استيقافها، وكان بها شخصان ومن خلال استجوابهما على البوابة، حدثت عملية مقاومة وإرتباك كان واضحا عليهما، وأثناء عملية التفتيش عثر على 4 علب نوع «حفظات»، كانت مليئة بالذهب.
وأضافت الكتيبة، أنه بعد التأكد منها تم حجز المركبة وكمية الذهب وبندقيتي صيد نوع توماتك ومسدسين، وبعد إتخاذ الإجراءات الأولية والتحقيق، تم اعترف المتهمان بأنهما كانا ذاهبين إلى إحدى المدن القريبة لغرض بيع المضبوطات، التي تبين بأنها جزء من باقي الذهب المفقود، وكان مخبأ في إحدى المزارع بضواحي المدينة وبقيمة مليون دينار ليبي، لإحدى عائلات تجار الذهب بمدينة طبرق.
وتم التحقيق في القضية بمقر الكتيبة 104 بحضور آمر الكتيبة، والضباط والجنود الذين أحبطوا العملية بحضور المتهمين وأصحاب الذهب المهرب، وبعد التأكد من صحة كل المعلومات أحيلت القضية لإحدى الجهات ذات الاختصاص لااستكمال باقي الإجراءات.
أضف تعليقـك