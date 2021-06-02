بخصوص تدفقات المهاجرين من ليبيا ..رئيس الوزراء الإيطالي يقول: إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحرك

ذكر موقع مهاجر نيوز متخصص بشؤون المهاجرين نقلاً عن رئيس الوزراء الإيطالي “ماريو دراجي ” قوله: إن التحرك الأوروبي فيما يتعلق بالمهاجرين سيكون أيضًا وسيلة لهيكلة الدعم لليبيا في عملها لإعادة بناء البلاد .

وأضاف دراجي: إن إيطاليا تعتزم مواصلة تمويل عمليات الترحيل الطوعي والإجلاء الإنساني من ليبيا”.

وبشأن موضوع الظروف المعيشية في ليبيا ، قال “دراجي” من مصلحة ليبيا أيضًا ضمان الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين والمهاجرين”.

وأوضح دراجي إن الهجرة والقضايا الإنسانية تمثل أولوية لإيطاليا وكذلك ليبيا ونظرنا في السيطرة على الحدود الليبية بما في ذلك الحدود الجنوبية ومكافحة الاتجار بالبشر ومساعدة اللاجئين والممرات الإنسانية والتنمية في المجتمعات الريفية.

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