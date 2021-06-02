خاص..عضو مجلس إدارة المركزي يؤكد لصدى الاقتصادية عدم اكتمال النصاب لعقد اجتماع غداً.. ويوضح الأسباب

قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “عبد الرحمن هابيل” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول حضوره اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي غداً: للأسف لن يكتمل النصاب لانعقاد الاجتماع غداً.

وتابع بالقول: والسبب الأساسي في عدم امكانية عقد الاجتماع هو أن بعض القرارات بالغة الأهمية التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعين الماضيين لم تنفذ حتى الآن وأهمها حل مشكلة المقاصة التي تعانيها فروع المصارف في المنطقة الشرقية ، فرغم أننا في عهد حكومة الوحدة الوطنية فإن الوحدة الوطنية لم تكتمل بعد على المستوى المصرفي .

وحول المصرف الليبي الخارجي وعلاقته بعدم حضور اجتماع مجلس الإدارة قال “هابيل” في تصريحه لصدى الاقتصادية: نعم هذا الموضوع هو كذلك على رأس الاسباب نظراً لمخالفة القانون ، ومخالفة تعليمات مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في الإجراءات التي اتخذت مؤخراً في مواجهة المصرف الليبي الخارجي.

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