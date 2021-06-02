لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعو مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة

عقدت اللجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اليوم الأربعاء 2 يونيو 202‪1 اجتماع ضم كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.

وتم خلاله دعوة مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة، حيث إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا.

وأيضاً توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.

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