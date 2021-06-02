لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا تدعو مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة

عقدت اللجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021 اجتماع ضم كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة، يان كوبيش، والرئيس المشارك، السفير سيمون جيسبولر ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ، والمستشار الاتحادي ووزير الخارجية السويسري، إغناسيو كاسيس.
وتم خلاله دعوة مجلس النواب إلى اعتماد الميزانية الموحدة، حيث إن عدم وجود ميزانية موحدة من شأنه أن يضع عقبات ومعوقات في طريق الحكومة لتحسين تقديم الخدمات الأساسية للسكان في جميع أنحاء ليبيا.
وأيضاً توفير الكهرباء والاستجابة لجائحة كورونا (كوفيد 19)، ولتوحيد مؤسسات الدولة وقيامها بعملها على الوجه الأمثل، بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية والاقتصادية والتعليمية.
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