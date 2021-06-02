بعد وصول السيولة إلى غات.. المجلس البلدي يشكر محافظ المركزي وعدة جهات

أكد المجلس البلدي غات مساء اليوم الأربعاء وصول سيولة نقدية إلى مطار غات الدولي بعد جهود حثيثة بذلها المجلس البلدي بالتواصل مع إدارات وأقسام مصرف ليبيا المركزي حتى تم تأمين سيولة نقدية لمصارف بلدية غات وقدرها 17 مليون دينار ليبي .

وقال المجلس أن السيولة موزعة على موزعة 7 مليون دينار ليبي لمصرف شمال أفريقيا فرع غات،و10مليون دينار ليبي للمصرف التجاري بغات .

ووجه المجلس شكره إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي”الصديق الكبير” ونائب رئيس الحكومة “رمضان أبو جناح، وشركة ليبيا للطيران والتي أوصلت السيولة إلى مطار غات عن طريق خطوط طيرانها مع شكر كافة الجهات التي وقفت بجانب المجلس البلدي لتذليل الصعاب أمام المجلس ويوفر للمواطنين السيولة النقدية وتخفيف معاناتهم اليومية.

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