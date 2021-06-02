الإسكان والتعمير تدشن خدمات السحابة الحكومية

قامت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء 2 يونيو 202‪1 بتوقيع تدشين خدمة السحابة الحكومية للوزارة بالتعاون مع شركة المدار الجديد، وهذا في إطار سعي وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي ” بتطوير العمل وتوظيف التقنيات الحديثة داخل الوزارة، وليبدأ توطين الخدمة بالوزارة مباشرة .

حيث وقع على هذه الاتفاقية كل من مدير مكتب وزير الإسكان والتعمير ” مُيمّن الشين ” ، ورئيس اللجنة الفنية لمشروع مركز البيانات الافتراضي ، ومدير عام مركز المعلومات والثوتيق ، وأيضاً مدير إدارة تقنية المعلومات والثوثيق بالوزارة ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية