اقتصاد

الإسكان والتعمير تدشن خدمات السحابة الحكومية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قامت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء 2 يونيو 202‪1 بتوقيع تدشين خدمة السحابة الحكومية للوزارة بالتعاون مع شركة المدار الجديد، وهذا في إطار سعي وزير الإسكان والتعمير ” أبوبكر الغاوي ” بتطوير العمل وتوظيف التقنيات الحديثة داخل الوزارة، وليبدأ توطين الخدمة بالوزارة مباشرة .

حيث وقع على هذه الاتفاقية كل من مدير مكتب وزير الإسكان والتعمير ” مُيمّن الشين ” ، ورئيس اللجنة الفنية لمشروع مركز البيانات الافتراضي ، ومدير عام مركز المعلومات والثوتيق ، وأيضاً مدير إدارة تقنية المعلومات والثوثيق بالوزارة ، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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