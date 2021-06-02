الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة تعلن عن تحديد تسعيرة لمنتجاتها

طرابلس 02 يونيو 2021 (وال)- أصدر مدير الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، قرارًا بشأن تحديد تسعيرة بيع منتجات الشركة من مادة الدقيق “القمح الطري”.

هذا وتضمن القرار رقم (144) لسنة 2021 – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – تحديد سعر بيع مادة الدقيق (القمح الطري)، الأوزان من (250) طن فما فوق (1700) دينار للطن الواحد، ومن (100) طن إلى (249) طن (1750) دينار للطن الواحد، فيما جاء تخفيض الشركة، من (1) طن إلى (99) طن (1780) دينار للطن الواحد.

وأشار القرار إلى أن خطوة التخفيف جاء بغية تخفيض سعر الدقيق “القمح الطري” المنتج بمصانع الشركة، ضمن مساعيها وخططها المتوازية مع جودة الإنتاج ورضا المستهلك. (وال)

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