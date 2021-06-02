الفريق الاستشاري الخاص بوزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالمنطقة الشرقية يعقد اجتماعه الأول

عقد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” اليوم الأربعاء الثاني من يونيو الجاري اجتماعه الأول مع الفريق الاستشاري الخاص به بالمنطقة الشرقية وعبر تقنية الزوم، وبحضور رئيس المستشارين بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “علي الصلح” ورئيس الفريق الاستشاري بالمنطقة الشرقية “انتصار عثمان” وأعضاء الفريق.

كما تم خلال الاجتماع التعريف بآلية عمل الفريق الاستشاري والمهام المناطة به في المنطقة الشرقية.

وتطرق “علي الصلح” إلى المحاور الأساسية التي تمس الاقتصاد الليبي وحياة المواطن بشكل مباشر كالسياسات النقدية والدور الذي تقوم به المصارف وسعر الصرف وإعادة الإعمار والأمن الغذائي، إضافة إلى كافة المشاكل الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة الشرقية وسبل حلحلتها.

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