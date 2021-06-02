بخصوص صغار التجار..المركزي يؤكد لصدى أنه سيتم وضع الضوابط والآلية المناسبة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد .. ويكشف عن مقترح اللجنة بالخصوص

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم حول ما يتعلق بصغار التجار أنه سيتم وضع الضوابط والآلية المناسبة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ودراسة مقترح اللجنة بتخصيص بطاقة الكترونية بقيم عالية لصغار التجار وإن ما يشاع عن تأجيل اجتماع المجلس ترجع لأسباب غير مرتبطة ببنود جدول الأعمال المحالة إلى اللجنة لدراستها .

وتابع بالقول: وقد تم خلال اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نتائج سعر الصرف الاتفاق على العمل على إعداد مقترح فني يتضمن خطوات توحيد منظومة المقاصة وحسابات المصرفين مابعد صدور نتائج لجنة المراجعة الدولية.

كما يوجد توافق على الشروع في دراسة إمكانية سحب الاصدار السادس من العملة المصدرة للتداول .

وكشف عن التوافق على حلحلة موضوع المقاصة بتخصيص مبلغ 10 مليار دينار والعمل على تحديد الآلية والاطار الزمني لإضافته لحسابات المصارف لدى المركزي طرابلس ، وبحسب النتائج الفنية التي توصلت إليها اللجنة فإن هذا المبلغ سيكون كافي لحل مشكلة المقاصة واستئناف بعض المصارف لعمليات النقد الأجنبي مثل مصرف الوحدة والجمهورية وغيرهما.

كما أكد المصدر حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نتائج سعر الصرف مستمرة في أعمالها ولا يوجد موعد وتاريخ محدد من قبل اللجنة و مجلس إدارة المصرف لتعديل سعر الصرف ولا صحة للتسريبات و قيمة سعر الصرف التي يتم تتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، و إن كل الموضوعات مطروحة للنقاش واللجنة على تواصل مع مجلس الإدارة .

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