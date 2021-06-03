بين 140 و150 مليون دولار قيمة الأموال الليبية المجمدة في تونس

أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن قيمة الأموال الليبية المجمدة في تونس تقدر قيمتها بين 140 و150 مليون دولار.

وأضاف العباسي خلال جلسة استماع أمام لجنة الإصلاح الإداري بمجلس النواب التونسي أنه تقرر العمل على حل إشكال الأموال الليبية المجمدة منذ 10 سنوات وتشكيل لجنة مشتركة تجمع ممثلين عن الديوانة والبنكين المركزيين لتونس وليبيا.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي إن الأموال التي تم تجميدها منذ 2011 تمثل الرقم الأكبر، إضافة إلى أموال محجوزة لمواطنين ليبيين من قبل الديوانة بسبب جهلهم بالقوانين الديوانية وتراتيب الصرف في تونس وفق تعبيره.

وكان مروان العباسي قد أكد قبل أيام، أنه تم الاتفاق على عودة الاعتمادات مع ليبيا في الفترة القادمة مما سيفتح الفرصة للمؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة للتوسع في الفضاءين الاقتصادي التونسي والليبي.

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