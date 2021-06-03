اقتصاد

منظمة العمل: تداعيات “كورونا” على سوق العمل ستستمر حتى 2023

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت منظمة العمل الدولية من استمرار تداعيات وباء “كورونا” على سوق العمل، حتى عام 2023، على أقل تقدير.

المنظمة؛ أوضحت، في تقريرٍ حديثٍ لها، أن مستويات البطالة من المتوقّع أن تصل، بعد عام، إلى 5,7%، ليبلغ عدد الأفراد الذين لا يملكون وظائف 205 ملايين فرد، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في عام 2019، عندما بلغ عدد العاطلين، 187 مليون شخص.

المنظمة؛ أوضحت أن مناطق أمريكا اللاتينية والكاريبي وأوروبا وآسيا؛ تعدّ الأكثر تضررًا، معبّرة، في الوقت ذاته، عن إمكانية تجاوز الأزمة، خلال السنوات المقبلة، مع ارتفاع وتيرة منح اللقاحات للمواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك