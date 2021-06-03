وصول بواخر حاويات وناقلة غاز طهو إلى ميناء طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس عددٌ من السفن التجارية وناقلة غاز، رست على أرصفة المرفأ، وشرعت الفرق الفنية في تفريغ حمولاتها المتنوعة.

وبحسب بيانات إدارة الميناء؛ فقد رست على الرصيف النفطي، الناقلة “غاز كانكورد” التابعة للوكيل الملاحي شركة “العالمية”، وعلى متنها اكثر من خمسة آلاف طنٍّ غاز طهو، فيما ما زالت السفينة “سي ماري” التابعة للوكيل الملاحي شركة “الريان العالمية”، رأسيةً، وتفرغ حمولتها من الذرة المقدرة بأكثر من 20 ألف طنٍّ.

معلومات الميناء الجديدة؛ أشارت إلى وصول الباخرة “لانتو” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 383 حاوية.

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