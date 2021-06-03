“البريقة” ترسل 1,3 مليون لتر بنزين للمنطقة الجنوبية

سيّرت شركة البريقة لتسويق النفط، في وقت مبكر من يوم الخميس، قافلة المحروقات الثالثة، إلى مدن الجنوب، منذ أن بدأت في تنفيذ خطّتها، بالتعاون مع حكومة الوحدة والمؤسسة الوطنية للنفط.

“البريقة”؛ أشارت إلى أن القافلة مُحمّلة بمليون و300 ألف لتر إلى جانب مائة ألف لتر ديزل، و 40 طنًا من غاز الطهو، على أن يتم تفريغ الكميات المرسلة كاملة في مستودع سبها النفطي، التابع لشركة البريقة، وستعمل الفرق الفنية في المستودع على توزيعها على الشركات المرخصّ لها والمعتمدة من قبل البريقة؛ للحد من عمليات التهريب.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد دعت الجهات الأمنية، في وقت سابق، إلى ضرورة تشديد الرقابة على شحنات الوقود الواصلة للمنطقة الجنوبية، حيث تكلّف عمليات التهريب نحو 750مليون دولار سنويًا، وفقًا لبيانات رسمية.

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