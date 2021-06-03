خلال اجتماعه مع رئيس المجلس البلدي أوجلة: رفعت العبار يوعد بحل العديد من القضايا بالبلدية

عقد وكيل وزارة النفط والغاز لشئون الإنتاج رفعت العبار يوم أمس الأربعاء اجتماع مع رئيس المجلس البلدي أوجلة أحمد الأوجلي.

نوقش خلاله مطالب واحتياجات ببلدية أوجلة ،حيث وعد العبار بالنظر في حل العديد من القضايا المطروحة، كما أنه سيتم إبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط لإمكانية تنفيذ بعض هذه المطالب من خلال برامج التنمية المستدامة، والتنسيق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وفي نهاية الاجتماع، أكد العبار على أهمية التواصل مع المناطق المجاورة لمواقع إنتاج النفط والغاز، والاستماع لمطالبهم، وتنفيذها متى كان ذلك ممكنا.

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