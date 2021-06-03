إدارة مطار بنينا الدولي تعلن البدء في تنفيذ صالة “نيمو الكورية”

بنغازي 03 يونيو 2021 (وال) – أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي البدء في تنفيذ صالة ركاب “نيمو الكورية”، بعد وصول الهيكل المعدني، لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، والإتفاق على تنفيذ المشروع بالباطن من قِبل شركة الريان القابضة.

وقالت إدارة المطار، في بيان لها على صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، إن هذا العمل تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، والمكتب الإستشاري المكلف وإدارة المطار.

وأوضحت إدارة المطار أن القدرة الإستيعابية للصالة أكثر من مليون مسافر سنوياً بمساحة مسقوفية تُقدر ب 13000 مار مربع بمرافقها المختلفة في العقد والمخطط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال