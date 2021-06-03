تخفيض سعر الدقيق.. وعيون الليبيين على سعر الخبز

أعلنت الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة، عن الأسعار الجديدة لدقيق القمح الطري، وفقًا للشرائح المعتمدة من قبل الإدارة.

الشركة؛ حددت سعر الكميات الكبيرة التي تبلغ أكثر من 250 طنًا بـ 1700 دينار للطنّ الواحد، فيما قدّرت الشركة الكميات المتوسطة التي تبلغ بين 100 و249 طنًا عند 1,750 دينارًا للطنّ.

وحمل جدول البيانات الخاص بالأسعار، الكميات الصغيرة، وهي من الفئة الثالثة التي تبلغ بين 1 و99 طنًا عند سعر 1,780 دينارًا للطنّ.

وفور صدور قرار تخفيض أسعار الدقيق؛ كثرت على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات الليبيين، حول مصير سعر رغيف الخبز، بعد هذا القرار.

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