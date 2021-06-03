اجتمع وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار ، أمس الأربعاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في شأن تنفيذ توجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنية إبان الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط يوم الخميس الماضي 27 مايو 2021 م .

وفي هذا الصدد علق العبار قائلاً: أكد لي رئيس مجلس الإدارة عزمه على بذل كل ما من شأنه أن يدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية في جذب الاستثمار الأجنبي بغية زيادة القدرة الإنتاجية وتطوير الاحتياطي واستيعاب مزيداً من القوى العاملة في قطاع النفط .

وأضاف بالقول” أن وزارة النفط والغاز شرعت فور تلقي توجيهات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بتقييم الفرص الاستثمارية المتاحة وخاصة في مجالي الغاز الطبيعي و الصناعات البتروكيماوية والمباشرة بتوجية المؤسسة بجذب الاستثمار الأجنبي .

وفي ذات السياق علق صنع الله قائلا” نحن جاهزون إلى تقديم مبادرات ووضع تصور متكامل وتجديد خطط الإستثمار بعد هذا الدعم الذي تلقيناه من رئيس الحكومة .

وفي سياق متصل أفاد صنع الله “سنعمل مع شركائنا الأجانب وشركاتنا المحلية على زيادة القدرة الإنتاجية وتنفيذ رؤية الحكومة وسيتم عقد اجتماعات مع وزارة النفط والغاز في شأن الخطط المتعلقة بزيادة القدرة الانتاجية وخطط جذب الاستثمار الأجنبي .

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