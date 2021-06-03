الرئاسي يجري زيارة عمل لديوان المحاسبة الليبي

قام نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبد الله اللافي، بزيارة عمل لديوان المحاسبة الليبي، اطلعا خلالها رفقة رئيس الديوان خالد شكشك، على واقع العمل الذي يتم ممارسته من خلال مكاتب وإدارات الديوان، لا سيما الإدارة العامة للموارد البشرية ومكتب تقنية المعلومات ومكتب المخالفات المالية.

كما جرى خلال الزيارة أيضا الإطلاع على سير العمل في إعداد التقرير السنوي للديوان 2020م، الذي يشرف عليه مكتب التقارير بالديوان.

وأكدا على ضرورة إستمرار التواصل والمتابعة لتذليل أية صعوبات، والمساهمة في الوقت ذاته في الارتقاء بعمل الديوان نحو الأفضل.

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