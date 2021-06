توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار

تحدث نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن تداعيات وقف الاستثمار في مشاريع النفط الجديدة، كما اقترحت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق، وتوقع وصول سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل، في حال تم تنفيذ توصيات وكالة الطاقة الدولية بعدم تمويل مشاريع الطاقة الجديدة.



ونقلت وكالة أنباء “نوفوستي” عن نوفاك قوله، خلال مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: “إذا تم التوقف عن الاستثمار في مشاريع نفطية جديدة، كما تقترح وكالة الطاقة الدولية فقد ترتفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل”.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن على المستثمرين عدم تمويل مشروعات النفط والغاز والفحم الجديدة إذا أراد العالم الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن.

في غضون ذلك، قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عام، بدعم من قرار مجموعة “أوبك+” التقيد بخطتها لعودة تدريجية للإمدادات إلى جانب الوتيرة البطيئة للمحادثات النووية بين طهران وواشنطن، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس الأربعاء، مرتفعة 1.1 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 71.35 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة قفز برنت إلى 71.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2020 .

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.11 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 68.83 دولار للبرميل بعد أن وصلت أثناء الجلسة إلى 69.00 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وقالت لويز ديكسون محللة أسواق النفط في ريستاد إنريجي إن “سوق النفط رحبت اليوم بقرار أوبك+ التقيد بخطتها الحالية للإنتاج ومؤشرات إيجابية بشأن الطلب العالمي”.

واتفقت “أوبك+” الثلاثاء على الإبقاء على الخطة الحالية لتخفيف تدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه” يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وإن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية”.

وتنتظر الأسواق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي ومن الحكومة الأمريكية غدا الخميس.

The post توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا