المركزي يعلن عن توزيع السيولة على مجموعة من فروع المصارف.. تعرف على التفاصيل

أعلن مصرف ليبيا المركزي طرابلس اليوم الخميس عن توزيع سيولة على مجموعة من الفروع خلال شهر يونيو .

حيث تم تخصيص للمصارف التجارية بمدينة غات 17 مليون دينار، وأيضا المصارف التجارية بأوباري 20 مليون دينار، بالإضافة إلى فرع قسم إصدار غريان بقيمة 50 مليون.

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