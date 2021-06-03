إتفاق ليبي إسباني..وهذه أبرز تفاصيله

رحب رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الخميس بعودة السفارة الإسبانية للعمل في ليبيا، متطلعا إلى تسهيل الحصول على التأشيرات.

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الخميس أشاد خلاله بالجهود الأوروبية ومن ضمنها الإسبانية في تعزيز الأمن وتأمين الحدود ودعم تحول ليبيا الديمقراطي وبلوغ الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل .

وأضاف الدبيبة نتطلع لرفع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية .

وأشار الدبيبة إلى أننا اتفقنا على تفعيل اللجنة المشتركة مع إسبانيا سعيا لتفعيل الاتفاقات الثنائية.

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