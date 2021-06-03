نقابة الصيادلة تُجهّز لاعتصام للمطالبة بزيادة المرتبات

بعد أشهر من المطالبات وسنوات من المناشدة، التقت النقابة العامة للصيادلة بالنقابات الفرعية على مستوى البلاد في مدينة زوارة، وذلك للتنسيق في الدخول في اعتصام للصيادلة في شتى المدن للمطالبة بتفعيل القرار 885 لسنة 2019 القاضي بزيادة مرتبات الصيادلة ومساعديهم.

وشملت النقابات الحاضرة في الاجتماع 17 مدينة من غرب البلاد وجنوبها، وأصدرت بياناً بخصوص الاعتصام المزمع إقامته للمطالبة بحقوقهم في عدد من المدن.

وستنظم نقابة الصيادلة في مدينة طبرق مع النقابات الطبية والطبية المساعدة في المدينة، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب؛ لإيصال صوت العاملين في القطاع وتفعيل القرار.

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