المركزي يبحث التعاون مع المصارف الألمانية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع السفير الألماني أوليفر أوفيشتا، التعاون مع مصارف بلاده في العديد من المجالات المشتركة.

كما تناول الكبير مع أوفيتشا في لقاء بينهما بمناسبة انتهاء مهام الأخير، مساهمة المصرف المركزي الألماني في دعم وتطوير القدرات البشرية لمصرف ليبيا المركزي.

وتطرق الجانبان إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال المالي والمصرفي بحضور نائب السفير الألماني ومسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة، وفق المكتب الإعلامي للمركزي.

من جانبه وصف أوفيتشا في تغريدة له اجتماعه بالكبير باللقاء الوداعي، وأفاد بمناقشتهما كيفية توحيد المؤسسات وتحسين بيئة الأعمال للشركاء الدوليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار