وزير الثروة البحرية يقف على احتياجات موانئ زوارة

وصل وزير الثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية، حمد المريمي، ووفد ضم كافة الإدارات بالوزارة إلى مدينة زوارة للوقوف على المرافئ والموانئ التابعة لعموم فروع بلدية زوارة.

وكان في الاستقبال، عميد وأعضاء بلدية زوارة ووكيل وزارة المواصلات ومدير مكتب الثروة البحرية زوارة.

وشملت الجولة ميناء زوارة للصيد البحري ومرفأ “بوكماش” للصيد البحري ومركب فروة لتفريخ الأسماك ومحمية بحيرة فروة.

ووقف الوزير والوفد المرافق له على سير العمل بهذه المواقع وللمساهمة في حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجه الصيادين.

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