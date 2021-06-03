خلال زيارته لهيئة الرقابة الإدارية طرابلس: الشنطي يؤكد على أهمية تطوير قدرات الموظفين للرقي بالعمل الرقابي

اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي اليوم الخميس بزيارة تفقدية لمقر فرع الهيئة طرابلس رفقة وكيل الهيئة خالد سعيد، وذلك للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه الفرع في أداء عمله والسعي لتدليلها بما يضمن قيام الموظفين بكافة مسؤولياتهم وواجباتهم للرقي بالعمل الرقابي.

حيث عُقد خلال هذه الزيارة اجتماعاً بحضور مدير فرع الهيئة طرابلس خليفة تاتا، وعدد من مدراء ورؤساء الوحدات الإدارية بالفرع.

تم خلاله مناقشة المشاكل التي تواجه الموظفين، واحتياجاتهم الوظيفية، من بينها مسألة نقل الفرع إلى مقره الجديد، وغيرها من الموضوعات ذات العلاقة.

وأشار الشنطي إلى أن الهيئة مستمرة في خطتها الطموحة لتطوير القطاع عن طريق تنظيم الدورات التدريبية التي تستهدف كافة الموظفين بالهيئة وفروعها، وذلك بالتعاون مع المعهد العالي للإدارة. مؤكداً في معرض حديثه ما للتدريب من أهمية في تطوير أداء وقدرات الموظفين بالهيئة بما يرتقى بالعمل الرقابي في البلاد.

مشدداً على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري للهيئة عن طريق هذه الدورات التي ستقام بدون انقطاع، وفقاً لخطة مدروسة لتطوير أداء وقدرات الموظفين بدون استثناء.

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