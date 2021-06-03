المستشار النائب العام لأعمال النيابة العامة يؤكد على تطوير منظومة العمل وتوفير كافة الإمكانيات التى تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة

عقد المستشار النائب العام لأعمال النيابة العامة يوم الثلاثاء الماضي اجتماعاً مع محامي عام دائرة محكمة استئناف الزاوية ورؤساء ومدراء النيابات الواقعة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام للاستماع إلى توصيف الأعضاء للإشكالات التي تعثر العمل القضائي والإداري واستبيان آرائهم التي تحمل الحلول اللازمة لإزالة ما قام منها.

كما تم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى تفعيل منظومة الإشراف القضائي على مؤسسات الإصلاح والتأهيل بشكل يحقق الغاية من سنها قانونا، بالإضافة إلى ممارسة اختصاص الإشراف والرقابة على جهات إنفاذ القانون فيما يتصل بأعمالهم بفعالية تعكس الالتزام بحماية الحقوق والحريات.

وقد تناول الاجتماع أيضاً واقع ارتفاع نسبة الجرائم الموصوفة بالمنظمة في بعض من بعض المناطق الكائنة بدائرة اختصاص مكتب المحامي العام الزاوية وما اتخذ من رد فعل اتجاه تلك الجرائم وتفعيل آليات التعاون مع سائر مؤسسات الدولة للقضاء عليها والحد من آثارها الماسة بالأمن بكل صوره.

كما أكد المستشار على أن العمل جار على تطوير منظومة العمل وتوفير كافة الامكانيات التى تسهم في ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة ، وعلى هامش هذا اللقاء التئم اجتماع ضم المستشار النائب العام وعميد بلدية الزاوية الغربية جمال بحر والعميد علي الافي مدير أمن الزاوية.

وتناول المجتمعون سبل التعاون والتواصل البيني للحد من أي ظواهر تمس كيان المجتمع والدعامات الأساسية المشمولة بالحماية الجنائية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية