إطلاق برنامج (ريادي محترف) لتدريب المشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال من قبل حاضنة EPP

قامت حاضنة EPP بإطلاق برنامج (ريادي محترف) لتدريب رواد ورائدات الأعمال بطرابلس، وذلك ضمن فعاليات إعداد المشاركين في كأس العالم لريادة الأعمال ليبيا.

وحضر التدريبات عدد من الرياديين من المشاركين وغير المشاركين حيث يهدف البرنامج لتعليم أساسيات إدارة الأعمال والتخطيط وتحقيق الأهداف.

يذكر أن الشبكة العالمية لريادة الأعمال ليبيا قد أطلقت مع عدد من الشركاء مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال في ليبيا يوم 7 أبريل 2021 وذلك بالتوازي مع الحدث العالمي الذي انطلق مطلع العام، وذلك وفق ماصرح به المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال ليبيا المختار جويلي ، المنظم الوطني لفعاليات الكأس.

ومن جانبه أكد مدير شركة هيمفا الشريك المنظم للحدث محمد السنوسي على ضرورة مشاركة الشباب الليبي والحضور واغتنام ما وصفه بالفرصة الذهبية لإبراز أفكارهم الريادية والتي ستساهم بطبيعة الحال في الدفع بعجلة الاقتصاد الليبي وتطوير القطاع الخاص الليبي وتوفير فرص عمل للشباب”

وحث المسؤولين والجهات المعنية من رجال الأعمال والمنظمات المحلية والدولية للمشاركة”.

والجدير بالذكر أن آخر موعد للتسجيل والمشاركة في المسابقة سيكون في 23 من يونيو الجاري.

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