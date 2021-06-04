صنع الله وسفير النمسا يبحثان التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات النمساوية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله الخميس مع سفير النمسا لدى ليبيا كريستوف مينبورغ التعاون المشترك بين المؤسسة والشركات النمساوية في مجال النفط والغاز.

وقالت المؤسسة إن صنع الله أكد على عمق العلاقات الليبية النمساوية في مجال النفط، كما تم بحث التعاون المشترك في هذا المجال.

وثمنّ صنع الله دور شركة “أو أم في” النمساوية باعتبارها شريك هام في قطاع النفط والغاز الليبي ودورها الهام في بناء القدرات والتدريب ومساهماتها الفعالة في برامج التنمية المستدامة طيلة الفترة الماضية .

وأضافت أن السفير النمساوي أشاد بالتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا حاليا في ظل حكومة الوحدة الوطنية، مما كان له الأثر الايجابي في عودة نشاط بعض الشركات العالمية لممارسة عملها من جديد داخل البلاد.