تراجع أسعار النفط بسبب انحسار التفاؤل حول تعافي الطلب

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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة بسبب انحسار التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات فيروس كورونا عالميا.

وانخفض سعر خام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمائة مسجلًا 71.18 دولارا للبرميل، وجاء ذلك بعد أن انخفض أربعة سنتات، واختتام تداولات الخميس عند 71.31 دولارا للبرميل.

في المقابل نزل الخام الأمريكي 10 سنتات بنسبة 0.2 بالمائة مسجلًا 68.71 دولارا بعد انخفاضه لسنتين في الجلسة السابقة، واختتام تداوله الخميس عند مستويات 68.81 دولارا للبرميل.

وكان كلا الخامين حققا مكاسب نحو خمسة دولارات لكل منهما، في الأسبوعين الماضيين، وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.