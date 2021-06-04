لقفل حسابات الشركة .. اجتماع هام عُقد بالأمس بين الديوان والقابضة

اجتمع يوم الأمس بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بمدينة طرابلس مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة رافع الشاوش ، والمدير العام للشركة القابضة للإتصالات و م. رجب بن رجب وبحضور عدد من المسؤولين بالشركة والديوان .

تناول الاجتماع لقفل الميزانيات الختامية للشركة ووضع آلية تكاملية لاستكمال اعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة مع نهاية العام الحالي 2021 بالتنسيق الدائم والمباشر بين الشركة والإدارات المختصة بديوان المحاسبة.

حيث عقد هذا الاجتماع بعد التنسيق المسبق بين الشركة القابضة وديوان المحاسبة وفي ظل التوجيهات الدائمة من الديوان بضرورة الانتهاء من اقفال الحسابات الختامية للشركة القابضة والشركات التابعة لها وتقديمها للإدارات المختصة بالديوان وذلك عملا بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

يذكر أن هذا الاجتماع يأتي تحت إطار تنفيذ توصيات الجمعية العمومية للشركة القابضة في اجتماعها الأول لسنة 2021 والذي وجهت فيه مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من اعداد القوائم المالية الموحدة (المجمعة).

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