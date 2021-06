أسعار النفط تتراجع بفعل التشاؤم حول كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع استمرار التشاؤم بشأن فيروس كورونا، إذ انحسر التفاؤل بشأن تعافي الطلب على الوقود في ظل مخاوف بشأن عدم انتظام طرح لقاحات كوفيد-19 عالميا، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونزل خام “برنت” بنسبة 0.2% إلى 71.18 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن هبط أربعة سنتات أمس الخميس، في أعقاب صعوده لأعلى مستوى منذ مايو 2019. ويتجه الخام لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% هذا الأسبوع، فيما هبط الخام الأمريكي بنسبة 0.2% أيضا إلى 68.71 دولار، بعد أن هبط سنتين في الجلسة السابقة، غير أنه يتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو أربعة بالمئة.

وربح كلا العقدين نحو خمسة دولارات لكل منهما في الأسبوعين الماضيين وسط تفاؤل بأن الطلب العالمي على الوقود في تعاف من أوج الجائحة.

وقال محللو السلع الأساسية لدى جيه.بي مورجان تشيس في مذكرة: “لا نزال نعتبر تعافي الطلب على النفط من نتائج التطعيمات إلى حد كبير”.

وأشار المحللون إلى أن “أمريكا وأوروبا متقدمتان على نحو جيد في جهودهما للتطعيم”، لكن بطء أنشطة طرح التطعيم في دول آسيوية متقدمة وناشئة على حد سواء يعني أنه “لا تلوح في الأفق نهاية واضحة لقيود التباعد الاجتماعي في المنطقة”.

