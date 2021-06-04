اسعار الذهب اليوم تهبط بفعل صعود سعر الدولار

تراجعت اسعار الذهب اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:42 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 مايو أيار عند 1855.59 دولار. والأسعار منخفضة 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1872.60 دولار للأوقية.‎

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.31 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر مارس آذار.

ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2823.42 دولار، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1150.50 دولار.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي