مصدر بالمصرف المركزي: لا صحة لشائعات تعديل الصرف

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قال مصدر مسؤول بمركزي طرابلس إنه تم خلال اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نتائج سعر الصرف أنه لا صحة لشائعات تعديل الصرف.

وأضاف المصدر – بحسب صحيفة صدى الاقتصادية – أن اللجنة الفنية المكلفة بتقييم نتائج سعر الصرف مستمرة في أعمالها ولا يوجد موعد وتاريخ محدد من قبل اللجنة ومجلس إدارة المصرف لتعديل سعر الصرف.

وأشار إلى أنه لا صحة للتسريبات وقيمة سعر الصرف التي يتم تتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإن كل الموضوعات مطروحة للنقاش واللجنة على تواصل مع مجلس الإدارة.

وأوضح المصدر أنه تم التوافق على حلحلة موضوع المقاصة بتخصيص مبلغ 10 مليار دينار والعمل على تحديد الآلية والإطار الزمني لإضافته لحسابات المصارف لدى المركزي طرابلس.

وذكر أنه بحسب النتائج الفنية التي توصلت إليها اللجنة فإن هذا المبلغ سيكون كافي لحل مشكلة المقاصة واستئناف بعض المصارف لعمليات النقد الأجنبي مثل مصرف الوحدة والجمهورية وغيرهما.

وذكر المصدر أنه تم الاتفاق على العمل لإعداد مقترح فني يتضمن خطوات توحيد منظومة المقاصة وحسابات المصرفين ما بعد صدور نتائج لجنة المراجعة الدولية كما يوجد توافق على الشروع في دراسة إمكانية سحب الإصدار السادس من العملة المصدرة للتداول.