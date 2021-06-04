خاص.. “بن شرادة”: عقيلة والمشري لم يلتقيان في المغرب..ووضعنا شرطين مهمين بخصوص المناصب السيادية ..تعرف على تفاصيل جديدة

أكد عضو مجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية على عدم وجود لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بدولة المغرب رغم سفرهما إلى هناك .

وكشف أن لجنة المناصب السيادية لازالت تعمل وستسلم تقريرها خلال 10 أيام ، مضيفاً أن الأسماء التي يجرى النقاش عليها ذات الأسماء التي سلمها مجلس النواب ونضع ونطبق عليها في معايير .

وتابع بالقول: تمت إضافة معيارين بإحالة الأسماء إلى النائب العام أي أن أي شخص عليه قضية اختلاسات أو غيرها فلا يجد أن يترشح ، ولا نستطيع تنصيب “سارق” ، ووضعنا شرط بأن تكون الخبرة بالمناصب العليا أي أن يكون المترشح قد عمل بإدارة عليا وليس أن يمتلك شهادة دكتوراه أو بكالوريوس فقط .

وأفاد بالقول: سنضع هذه الشروط وسنسلم التقرير إلى مجلس الأعلى للدولة وفي حال تم التصويت عليه بنعم سنبدأ التنفيذ .

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