أسعار النفط تتجاوز 72 دولاراً لأول مرة منذ مايو 2019

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، أم الجمعة، حيث تجاوز سعر برميل مزيج “برنت” مستوى 72 دولارا، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2019.

ووفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ” فقد صعد مزيج “برنت” لفترة وجيزة فوق مستوى 72 دولارا للبرميل، لكنه عاد وانخفض دون هذا المستوى،و جرى تداول المزيج عند 71.76 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.63% عن سعر التسوية السابق.

كما ارتفع برميل الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.77% إلى 69.34 دولار للبرميل.

