اتحاد غرف التجارة يوقّع مذكرة تعاون مع غرفة التجارة الإسبانية

وقّع رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، محمد الرعيض، مع المديرة العامّة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات والملاحة بإسبانيا، والأمين العام للغرفة الإسبانية؛ مذكرة تفاهم بين الغرفتيْن تهدف إلى إنشاء إطار عمل للتعاون المشترك.

مراسم التوقيع التي جرت على هامش زيارة رئيس الحكومة الاسبانية إلى ليبيا، وبحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، إذ تهدف المذكرة تعزيز تبادل المعلومات والخبرات وتشجيع الاستثمار بين البلديْن والتعاون في مجال التدريب، وزيادة حجم المبادلات التجارية، وكافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

بدورها، أكدت المديرة العامّة لغرفة التجارة والصناعة بإسبانيا، على استعداد غرفة التجارة الاسبانية للتعاون التام مع اتحاد الغرف الليبية في تنظيم المعارض، والبعثات التجارية، وتكثيف زيارات العمل، بالإضافة إلى تنظيم الورشات التدريبية في العديد من الاختصاصات التجارية والاقتصادية، وفقًا لبيان اتحاد الغرف الليبية.

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