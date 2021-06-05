“القابضة” تناقش إقفال القوائم المالية المُجمّعة بالتنسيق مع “المحاسبة”

ناقشت الشركة القابضة للاتصالات الخطوات النهائية، خلال اجتماعها مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة، رافع الشاوش؛ الخطوات النهائية لاستكمال القوائم المالية المُجمّعة.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة الليبية للبريد والاتصالات بطرابلس، وحضره المدير العام للشركة القابضة، رجب بن رجب؛ التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من إعداد القوائم المالية المُوحّدة، إضافةً إلى وضع آلية تكاملية لاستكمال إعداد ومراجعة القوائم المالية للشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة، بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بالتنسيق الدائم والمباشر بين الشركة من جهة، والإدارات المختصة بديوان المحاسبة من جهة أخرى.

وقد شارك في الاجتماع، مدير إدارة الرقابة المالية على الشركات بالديوان محمد زربية، مدير الإدارة المالية بالشركة القابضة مصطفي المزوغي، مدير المكتب القانوني بالشركة القابضة خالد زغينين، وبحضور مديري الإدارات المالية بالشركات التابعة.

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