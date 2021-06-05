بعد تغريدة إيلون ماسك.. البتكوين تخسر 6,5% من قيمتها

سجّل سعر العملة المُشفّرة بتكوين، أمس الجمعة، انخفاضًا ملموسًا على إثر نشر رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، تغريدةً حول البتكوين.

إيلون ماسك؛ وضع في آخر تغريداته وسم بتكوين مع رمز القلب المكسور؛ ممّا فسّره مراقبون بأنه بمثابة وداع للعملة المُشفّرة ، في إشارة إلى تخلي شركته عن حيازتها الكبيرة، لتتجاوز خسائر العملة المُشفّرة الأشهر، 6,5% بعدما هبط سعرها إلى 36,366 دولارًا.

وتراجع إيلون ماسك، في وقت سابق، عن قرار السماح بشراء سيارات “تسلا” الكهربائية، باستخدام بتكوين، مُرجعًا السبب إلى التداعيات البيئية للطاقة التي تتطلّبها الخوادم التي تدعم تعدين العملة المُشفّرة.

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