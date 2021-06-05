“هاتف ليبيا” تطلق برنامج تدريبيا في تقنية المعلومات

نظمت وحدة التدريب اليوم السبت برنامجا تدريبا في مجال تقنية المعلومات عن بعد (IP Network)ا لتدريب الذي سيستمر لمدة 6 أيام انطلق يوم الثلاثاء في عدد من المناطق بمشاركة عدد من الموظفين وبإشراف وحدة التدريب ومتابعة مباشر من مدير عام شركة هاتف ليبيا م. مسعود الأوجلي ومدير مكتب التخطيط د. حسن زاوية ورئيس قسم التدريب بالإدارة العامة.

وقال محمد بالراس علي رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا: ” أن من أولويات شركة هاتف ليبيا ووفق خطتها الاستراتيجية الجديدة الاهتمام بعملية تدريب وتأهيل الكوادر واستقطاب دماء جديدة وربطهم بجهات استشارية خارجية للاستفادة من الخبرات، مما يساهم في الرفع من قدرات الشركة وتحسين خدماتها الأمر الذي ينعكس على قطاع الاتصالات ككل باعتبار شركة هاتف ليبيا هي العمود الفقري لقطاع الاتصالات قي ليبيا”.

يشار إلى أن شركة هاتف ليبيا قد أطلقت برنامجا تدريبيا متكاملا لتطوير وتدريب الكوادر وتزويدهم بالمعرفة لضمان أداء دورهم بكفاءة عالية.

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