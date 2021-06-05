رئيس اللجنة العليا لمتابعة لقاح كورونا يناقش سير عمليات التطعيم والتخزين داخل مراكز تلقى الطعوم

عقد رئيس اللجنة العليا لمتابعة لقاح كورونا بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عبدالله إبراهيم اجتماعاً مع مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي ناصر الكاديكي ورمضان الفيتوري المدير التنفيذي لحملة التطعيمات ببلدية بنغازي.

نوقش خلال الاجتماع سير عمليات التطعيم والتخزين داخل مراكز تلقى الطعوم والصعوبات التي تواجه المراكز أثناء عملية نقل وتخزين التطعيم وعمليات التخلص من المخلفات الطبية التي تعقبها.

كما استعرضت إدارة الخدمات الصحية بنغازي الخطة الموضوعة من قبلها للتطعيم من حيث توزيع التطعيم على المراكز وتجهيزها والفرق المتحركة لتطعيم العناصر الطبية بالمرافق الصحية.

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