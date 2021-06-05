نائب رئيس مجلس الوزراء يناقش مع رئيس مجلس الإدارة لمصلحة المساحة جملة من المواضيع

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “رمضان أبوجناح” اليوم السبت 5-6-2021 خلال زيارة لمصلحة المساحة حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة للمصلحة “علي سليمان عبدالقادر” ومدراء الإدارات بالمصلحة.

تناول الاجتماع مناقشة بعض المشاكل التي تواجهها مصلحة المساحة الخاصة بالأعمال المتعثرة التي لم يتم إنجازها، وذلك سبل تطوير الكادر الوظيفي بأحدث الامكانيات لتطوير من مستوى العمل بالمصلحة .

ومن جهته أكد أبوجناح على إلتزام حكومة الوحدة الوطنية برفع من كفاءة عمل المصلحة ،وكذلك تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجهها من حيث الإمكانيات المادية والتقنية واللوجستية باعتبارها الأساس لكافة مؤسسات الدولة بامدادها بالخرائط الطبوغرافية وذلك لتنفيذ كافة المشاريع .

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