صحيفة إيرلندية: من بينهم ليبيون أربعة أشخاص تم اعتقالهم في ميناء بلفاست…إليكم التفاصيل

قالت صحيفة بلفاست تيليغراف الايرلندية اليوم السبت: تم إخراج أربعة أشخاص يعتقد أنهم مواطنون ليبيون ، من سفينة حاويات في أرصفة ميناء بلفاست من قبل ضباط قوة الحدود .

قالت صحيفة بلفاست تيليغراف الايرلندية اليوم السبت: تم إخراج أربعة أشخاص يعتقد أنهم مواطنون ليبيون ، من سفينة حاويات في أرصفة ميناء بلفاست من قبل ضباط قوة الحدود .

حيث تم اكتشافهم من قبل العمال في الأرصفة أثناء تفريغ السفينة قبل الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة، وتم تنبيه قوة الحدود وأغلقت الأرصفة مؤقتًا أثناء البحث في المنطقة عن مسافرين

وبحسب الصحيفة أنه تم استدعاء المسعفين لأحد اللاجئين الذين أصيبوا أثناء الرحلة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ، على الرغم من أنه يعتقد أن إصاباته لا تهدد حياته.

وأضافت الصحيفة أن اللاجئون الذين يُعتبر أنهم وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني لن يتمتعوا بعد الآن بنفس الحقوق التي يتمتع بها أولئك الذين يصلون إلى البلاد عبر الطرق القانونية.

حتى إذا تم قبول طلب اللجوء في وقت لاحق ، فسيتم منحهم فقط وضع لاجئ مؤقت ويواجهون احتمال أن يكونوا مسؤولين إلى أجل غير مسمى عن الترحيل.

في حين أن ميناء بلفاست لا يستخدم عادة كطريق تهريب للأشخاص ، وفي أكتوبرعام 2019 ، تم اكتشاف عدد من الشباب ، الذين يُعتقد أنهم من دولة إريتريا الواقعة شمال شرق إفريقيا ، في أرصفة بلفاست.

وأوضحت الصحيفة أن ثمانية أشخاص متهمون فيما يتعلق بعملية الاتجار بالبشر ، من بينهم أربعة رجال من أيرلندا الشمالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية